Rize Kaçkarlar'da 10 yıl önce helikopterli kayak sporu Heliski'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen İkizdere ilçesi Meşeköy köyü sakinleri de dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarmışlardı. Vatandaşlar, köyün eski adı Petran'dan esinlenerek "Petranboard" adını verdikleri tahtalarla kayak yapmışlardı.

7'den 70'e herkesin kayak yaptığı köyde "Petranboard" artık kış aylarının ulaşım aracı oldu. Köyden karayoluna yaklaşık 3 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, daha sonra da araçlarla ilçeye gidiyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için de Petranboardları kullanıyor.

SAATTTE 80 KİLOMETRE HIZ

DHA'nın haberine göre kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Dik yamaçları tahtalar elinde yürüyerek tırmanan köylüler ardından dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor. Dengesini kaybeden ve hızını alamayanlarda karda düşüyor, yeniden kalkarak yoluna devam ediyor.

KADINLAR DA İLGİLİ

Meşeköy'de oturan Fatma Havuz (57) da Petranboard yapanlar arasında yer alıyor. Köylerinde yıllardır kayak yapıldığını anlatan Havuz, "Ben de eskiden çok sık biner ve kayardım. Şimdi yaş ilerledi, pek kayamıyorum. İpini çekince yön veriyorsun. Arabanın direksiyonunu nasıl tutuyorsan bunun da ipini tutacaksın. Yoksa yönünü kaybedersin, yere yıkılır, dumanlara karışırsın" dedi.

KÖYÜN IĞDIRLI İMAMI DA MERAK SALDI

Meşeköy Camii imamı Iğdırlı Cevzet Padurk da 9 ay önce tayin olduğunu köyde tahtalı kayağı öğrenmeye çalışıyor. Düşe- kalka kayak yapmaya başlayan imam boş vaktinde köylülerden ders alıyor. Tahtalı kayağı ilk kez burada gördüğünü anlatan imam Padruk, "Merak ettim ve kaymaya başladım. Acemilik çekiyorum ama yavaş yavaş öğreneceğim. Bunu öğrenmeden köylüler beni göndermeyecek. Çok zevkli" diyerek kısa sürede kaymayı öğreneceğini söyledi.

MUHTAR: KAYAĞIMIZA HERKES HAYRAN

Tahtalı kayağın köylerinde 200 yıllık gelenek olduğunu anlatan Meşeköy Köyü Muhtarı Ahmet Tığcı, şöyle dedi:

"Bu kayak şeklimize herkes hayran. Yurt dışından kayakçılar köyümüze geliyor. Eskiden bu tahtalarla ulaşımımızı sağlardık. Köyün aşağısına bunlarla inip yaya olarak çıkardık. Şimdi eğlence amacıyla kayak geleneğini yaşatıyoruz. Şubat ayında yapacağımız kayak şenliğine herkesi davet ediyoruz,"

Kasım Havuz da bu tahtalarla ulaşımlarını sağladıklarını ifade ederken, "Küçüklükten itibaren zevkine gece-gündüz kayarız. Kaymaktan zevk alırız. Kafamıza göre hız veriyoruz" dedi. 80 kilometre hıza kadar ulaştıklarını anlatan Paşali Horoz ise "Dededen babadan bize bu gelenek kaldı. Köyde ulaşım aracı eskiden buydu. Ehliyet istemez, ipi eline al kaymaya başla" ifadelerini kullandı.