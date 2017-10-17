Rize Sağlık Müdürlüğü, son günlerde ilde etkili olan şiddetli yağış ve beraberinde getirdiği sel ve heyelanlar sebebiyle içme ve kullanma suların etkilenmesi ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, "İlimizi son günlerde etkileyen şiddetli yağış ve beraberinde getirdiği sel ve heyelanlar sebebiyle özellikle Çayeli ve Fındıklı ilçelerimiz başta olmak üzere birçok yöremizde içme ve kullanma sularının da etkilenmiş olma ihtimali yüksektir. Bu durumu dikkate alarak içme suyu olarak kısa bir sure içinde olsa kapalı şişe suyu veya kaynatılmış-soğutulmuş su tüketilmesi önemlidir. Bu konuda gerekli yerlerde duyurular yapılmıştır. Ayrıca gerekli su numuneleri alınmış ve ilçe merkezlerindeki suların klorlanması da titizlikle takip edilmektedir. Aşırı yağmurlar etkisini tamamen kaybedip, su şebekelerinin olumsuz etkilenmesi ortadan kalkıncaya kadar içme suyu olarak hazır su tüketilmeli veya kaynatılıp, soğutulmuş su kullanılmalıdır. Şehir şebekesi dışında dezenfekte edilmemiş bireysel kaynakların içme suyu olarak tüketilmemelidir" dedi.

"ÇOCUK VE YAŞLILAR,BU DURUMDAN DAHA ÇABUK ETKİLENİR"

Dr. Tepe, "Özellikle çocuk ve yaşlılar, bu durumdan daha çabuk etkileneceğinden onların kullandığı içme sularına ayrıca dikkat etmeliyiz. Belediyelerimizden bu dönem boyunca sulardaki klor seviyesinin arttırılması istenilmiş olup, sulardaki farklı klor tadı vatandaşımızda endişeye sebep olmamalıdır" diye konuştu.