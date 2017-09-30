Rize'de sel ve heyelanın ardından 3 gün sonra ulaşılan köy yerle bir olmuş

Rize'de şiddetli yağmur ardından meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı sel ve heyelanda Çayeli İlçesi'ne bağlı Gürpınar ve civar köylere 3 gün sonra ulaşılabildi. 1 evin çöktüğü, çok sayıda evin hasar gördüğü ve heyelan tehdidi nedeniyle boşaltıldığı, araç ve iş makinelerinin toprak altında kaldığı, köprülerin yıkıldığı, asfaltın söküldüğü köylerde, hasarın boyutları bölgede yaşanan afeti ortaya çıkarttı.
DHA'nın haberine göre, Rize'de geçen çarşamba gecesi etkili olan şiddetli yağmurun yolaçtığı sel ve heyelan en çok Çayeli İlçesi Senoz Vadisi'ndeki köylere zarar verdi. Yardım çağrılarının geldiği ve karayolu sel ve heyelan nedeniyle kapalı olan Gürpınar Köyü'ne ekipler bugün karadan ulaşabildi. Gürpınar ile çevredeki Kaptanpaşa ve Yeşiltepe köylerinin afette adeta yerle bir olduğu ortaya çıktı. Evlerin çöktüğü, çok sayıda evin heyelan tehdidi nedeniyle boşaltıldığı, araç ve iş makinelerinin toprak altında kaldığı, köprülerin yıkıldığı, asfaltın söküldüğü köylerde hasarın boyutları ise ilçede yaşanan afeti gözler önüne serdi. Enerji nakil hatlarının kesildiği, telefon hattını sağlayan direklerin devrildiği köye ulaşımın sağlanması ile birlikte bölgede oturanlar hasarlı evlerini boşlatarak ilçe merkezine inmeye başladı.
ENKAZA ULAŞILDI
Gürpınar Köyü'nde çöken ve 50 yaşındaki Songül Tolan'ın öldüğü, annesi 80 yaşındaki annesi Esma Tolan'ın ise yaralı kurtarıldığı evin enkazına bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Yerle bir olan ve hiçbir eşyanın kurtarılamadığı evin ahırında 6 büyükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi. Heyelanda çöken evin enkazı altında kalan ablası vefat eden Fahri Tolan şiddetli yağış olan o anları anlattı. Ablasının bir adım daha atabilmiş olsaydı kurtulacağını ifade eden Fahri Tolan, "Kaçmaya çalıştı ama yetiştirip kaçamadı. Sel bir anda geldi. Maalesef evin enkazı altında kaldı" dedi.
Ulaşımın 3 gün sonra sağlanabildiği köylerde yaşayanlar da ekiplerin geç gelmesine tepki gösterdi. Arkadaşının kamyonu balçığa gömüldüğünü anlatan Yahya Demirkapı, "Dere aniden taştı. Arkadaşım kamyonunu bırakıp canını zor kurtardı. 3 gün oldu köylere halen ulaşamıyoruz. 3 günde 3 metre ancak yol yapıldı. Bir makine çalışıyor, 5 makine bekliyor. Kimsenin burada kimseden haberi yok. Sele, afete karışmış haldeyiz" diye konuştu.
Yöre sakinlerinden Mustafa Demirbaş ise "Köyde yeni yapılan köprüler yıkıldı, menfezler tıkandı. Ama 300 yıllık tarihi kemer köprü sapa sağlam ayakta. Bu yeni yapıları nasıl yapıyorlar anlayamıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.
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