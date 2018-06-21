Tır şoförü şoka girdi

Gündoğdu istikametinden Rize merkez istikametine doğru gelen Burhan Ergin kontrolündeki 41 NC 078 plakalı araca, önündeki karayollarına ait yol temizleme aracını sollamaya çıktığı sırada sol şeritten gelen 26 FC 763 plakalı Ali İhsan Dinçer yönetimindeki tır çarptı. Henüz sol şeride tam geçemeyen otomobil çarpmanın etkisiyle önündeki karayollarına ait yol temizleme aracının altına girdi.
Kazada araç içeresinde sıkışan 41 NC 078 plakalı otomobil sürücü Burhan Ergin ve eşi Fatma Ergin Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. İHA'nın haberine göre, Tır şoförü olan Ali İhsan Dinçer kazanın ardından şoka girerken, Karayolları aracını süren Dursun Ali Kazdal kazanın etkisi ile şoka girerek olay yerinde bayıldı. Kazdal olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Dinçer’e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.
RTE Üniversitesi Eğitim ve Araştırması'na ağır yaralı olarak kaldırılan otomobil sürücüsü Burhan Ergin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatma Ergin’in ise tedavisinin Rize Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. Kazanın yaşandığı yol uzun bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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