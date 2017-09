Rize'de can alan şiddetli yağmurun etkisiyle taşan dereler, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Çayeli İlçesi'nde deniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermek için aileler tarafından toplandı.



DHA'nın haberine göre, Çayeli İlçesi'nde etkili olan şiddetli yağmur sel ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Gürpınar Köyü'nde çöken bir evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Senoz deresinin taşması sonucu Çayeli-Kaptanpaşa karayolu bir çok noktadan ulaşıma kapandı. Sel suları devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Karadeniz kıyısında biriken odunlar da vatandaşları kışlık yakacağı için umut oldu. Bu sabah yağmurun dinmesiyle birlikte kıyıda toplanan çok sayıda kişi motorlu testerelerle kestikleri odunları toplamaya başladı.



'HER TARAF ODUN KAYNIYOR'



Denizde odun toplayanlar arasında 85 yaşındaki Cevat Ketenci de yer aldı. İlerlemiş yaşına rağmen oğlu Seyhan Kenetci'ye yardım eden yaşlı adam kışlık odun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı. Oğlu Seyhan Ketenci ise, "Sel odunları denize sürükledi. Her taraf odun kaynıyor. Biz de biriken odunları topluyoruz. Geceden başladık. Sabahta çok kişi geldi. Kışlık odun ihtiyacımız çıktı" dedi.





Deniz kıyısından odun toplayan Hamdiye Yazıcı ise eşini yakın bir zamanda kaybettiğini belirterek kışlık oduna ihtiyacı olduğunu belirtti, "Buradan odun toplamak zor oluyor ama mecbur ne yapalım. Oduna ihtiyacımız var" diyerek kışı bu odunlarla geçireceğini anlattı.



ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KÖYE HAREKET ETTİ



Aşırı yağışlar sonucu heyelanda bir evin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı Çayeli merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü'ne, yağmurun dinmesinin ardından bu sabah arama kurtarma ekipleri yeniden hareket etti. Dün arama kurtarma ekipleri, aşırı yağış ve yollardaki hasar nedeniyle köye gidememişti.