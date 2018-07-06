Türkiye kayıp çocuklarını arıyor. Farklı şehirlerden art arda gelen kayıp çocuk haberlerinin ardından ebeveynler de tedirginlik yaşıyor, uzmanlar ve yetkililerden ise uyarılar geliyor. Bir uyarı da Rize Emniyet Müdürlüğü'nden geldi.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuklarınızı 'Polis geliyor! Seni polise vereceğim' diyerek korkutmayın. Korkutmayın ki ebeveynlerini kaybeden çocuklar polisimizin yanına rahatlıkla gelebilsin" denildi.

— Rize Emniyet (@RizeEmniyet) July 6, 2018