2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Rize ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Rize'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Rize iftar vakti...

RİZE İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Rize iftar vakti 19:36 olarak yer almakta. Rize'de saat 19:36’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

RİZE İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Rize yarın gece 2. sahura kalkacak. Rize sahur vakti 03:04 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Rize' de 03:04 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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