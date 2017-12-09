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"ÇOK GÜZEL BİR SİSTEM OLDU"



Köy Muhtarı Ahmet Tığcı, kış mevsiminde çığın minareyi yıkmaması için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Tığcı, "Bu bölge çığ alanı ve her kış büyük çığlar geliyor.