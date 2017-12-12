Fener Mahallesi'nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü yemekhanesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre; mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 46 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Öğrencilere müdahale edilirken, rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelişi devam ediyor.

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