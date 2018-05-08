Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in devam etmesi konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yola devam etmek istediklerini belirtti.
İbrahim Üzülmez ile ayrıntılar konusunda henüz konuşmadıklarını vurgulayan Yardımcı, "İbrahim hoca ile kaç yıllık sözleşme imzalayacağımızı henüz konuşmadık. Prensipte mutabıkız. İyileştirme yapacağız. Süper Lig'e yakın bir sözleşme olacak, onu da önümüzdeki hafta netleştireceğiz." diye konuştu.
Şampiyon teknik direktörleri ile yola devam etmelerinden dolayı mutlu olduklarının altını çizen Yardımcı, "Hazır bir ekip ile yola devam edeceğiz. Zaman kaybımız yok. İbrahim hoca takımı ve piyasayı biliyor. Zaman kaybı yaşamayacağız. Mayıs sonuna kadar transfer ağırlığını büyük oranda bitirmek düşüncesindeyiz. En azından mayıs sonuna kadar üç tane 'baba' dediğimiz oyuncuyu bitirmek istiyoruz. Bu konuda hocamız ile hemfikiriz. Yerli ve yabancı olarak bu hafta sonuna kadar netleştireceğiz. Alternatifli bir listemiz var. Ana kadroyu temsil edecek üç transferi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
''İBRAHİM HOCA İŞİNİ YAPTI''
Tecrübeli teknik adamın iş disiplini ve ekip ruhunun çok yüksek olduğunu belirten Yardımcı, aynı zamanda transferde akçeli işlere girmediğini kaydetti.
Üzülmez'in ilk yarı ve ikinci yarı performansının birbirinden çok farklı olduğuna değinen Yardımcı, "İkinci yarı doğru transferler yapıldı. İbrahim hoca işini yaptı. Doktor teşhisini yaptı, doğru ilaçları buldu. Bizim görevimiz işimizi doğru yapmak, doğru adamları bulmak." değerlendirmesinde bulundu.
Transferlerle ilgili detayların da hafta sonuna kadar belirleneceğine değinen Yardımcı, "Gelecek hafta takımdan ayrılacak ve katılacaklar hakkında yaklaşık bilgi verebiliriz. Transfer ile ilgili kesin liste çıkmadığı için sayı vermek doğru olmaz ama takım genelinde 10 kişi gidecek ise 10 kişi takıma katılacak." şeklinde görüş belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.