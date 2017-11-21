Rizespor'un transferdeki önceliği Samudio

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, ligin ilk devresini üst sıralarda tamamlamak istediklerini söyledi. Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu konuk ettikleri İstanbulspor'u yenerek moral kazandıklarını belirtti.

İstanbulspor galibiyetini çıkış noktalarının başlangıcı olarak gördüklerini ifade eden Yardımcı, "Yeni bir hava yakalamak için 3-4 maç üst üste kazanmamız gerekir." dedi.

Ligin ilk yarısında oynayacakları beş maçın kaldığına dikkati çeken Yardımcı, şöyle devam etti:

"Bunlardan en iyi sonuçları alarak yarıştan ve hedeften kopmama adına ligin ilk yarısını avantajlı ve moralli kapatmak istiyoruz.

Bunun için de lider olmak önemli değil. Liderle aramızdaki puan farkı önemli. Arada fazla bir puan farkı olmamasına çalışıyoruz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız da heyecanlı bir şekilde bu işin öneminin farkında. Sorumluluklarının bilincindeler. Heyecanlarını rahat bir ortamda sergiledikleri takdirde başarılı olacaklarına inanıyorum."

Başkan Yardımcı, Çaykur Rizespor'da yabancı oyuncu sayısının TFF 1. Lig'e göre çok fazla olduğuna işaret ederek, "Kadromuzda 11 tane yabancı oyuncu var ve bunlardan 5 tanesini oynatabiliyoruz. Devre arasında kadromuzdaki yabancı oyuncu sayısını 5-6'ya indirmek istiyoruz. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü sayı fazla olduğundan kadroda yer alamayan oyuncuların yıllık maliyeti çok fazla." diye konuştu.

Kadrolarında en fazla 6 yabancı oyuncu olması gerektiğini dile getiren Yardımcı, "Bunlar da her an hazır vaziyette, işimizi görebilir durumda olmalı. Bu da bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda taviz verecek hiçbir lüksümüz yok. Bunu yapamazsak transfer de yapamayız. Ligin ikinci yarısı çok daha zor ve çekişmeli geçeceğinden en ufak bir risk alma durumumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yeşil-mavili kulübün başkanı, Çaykur Rizespor olarak giderlerinin Süper Lig ayarında, gelirlerinin ise TFF 1. Lig ortalamasında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen bıkmadan, usanmadan işi kovalıyoruz ve kovalamaya devam edeceğiz. Maddiyat için tüm şartları zorluyoruz. Maddi kaynaklarımızı çok dikkatli kullanmak zorundayız. Ayrıca devre arası çok doğru transferler yapmalıyız. Bunun için de samimi şekilde çalışıyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen tüm gayreti göstererek hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

"ARA TRANSFERDE ÖNCELİĞİ SAMUDIO'YA VERECEĞİZ"

Transfer döneminde önceliklerinin Paraguaylı futbolcuları Braian Samudio'nun bonservisini almak olduğunu vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Ara transferde önceliği Samudio'ya vereceğiz. Samudio genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Rize'ye ve Çaykur Rizespor'a da uyum sağladı. Sözleşmesindeki satın alma opsiyonumuzu kullanarak bonservisini almak istiyoruz. Bunun için de görüşmeleri sürdürüyoruz."