Roasso Kumamoto - FC Gifu karşılaşma önü

Japonya J2 Lig maçında Roasso Kumamoto ile FC Gifu, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 08:00. Maç öncesi Roasso Kumamoto 17 puanla 6. sırada, FC Gifu 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Roasso Kumamoto son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. FC Gifu, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 518. İddaa'da Roasso Kumamoto kazanır 0.00, berabere biter 0.00, FC Gifu kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Roasso Kumamoto son haftadaki Oita Trinita müsabasında 2-1 yenildi.

FC Gifu ise Yamagata karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Roasso Kumamoto, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

FC Gifu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Gifu, 7 gol atarken 7 gol yedi.