Roasso Kumamoto - Fukuoka karşılaşma önü

Roasso Kumamoto ve Fukuoka, 10 Haziran 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Roasso Kumamoto 20 puanla 17. sırada, Fukuoka 32 puanla 2. sırada bulunuyor. Roasso Kumamoto son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Fukuoka son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; Roasso Kumamoto galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, Fukuoka galibiyet oranı 1.70.

Roasso Kumamoto önceki hafta Oita Trinita mücadelesinde 2-1 yenildi.

Fukuoka ise Fagiano Okayama karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Roasso Kumamoto, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Fukuoka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fukuoka, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.