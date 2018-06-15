Roasso Kumamoto - Kamatamare Sanuki maçı rakamları

Roasso Kumamoto ve Kamatamare Sanuki, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Roasso Kumamoto 20 puanla 18. sırada, Kamatamare Sanuki 11 puanla 22. sırada bulunuyor. Ev sahibi Roasso Kumamoto, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 177 kodlu maçı oynayanlar; Roasso Kumamoto galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Kamatamare Sanuki galibiyet oranı 3.10.

Roasso Kumamoto önceki hafta Oita Trinita mücadelesinde 2-1 yenildi.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Roasso Kumamoto, 12 gol attı ve 13 gol yedi.

Kamatamare Sanuki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kamatamare Sanuki, 7 gol atarken 17 gol yedi.