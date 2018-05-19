Roasso Kumamoto - Mito Hollyhock maçı öncesi rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Roasso Kumamoto, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Mito Hollyhock takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 07:00. Roasso Kumamoto 17 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Mito Hollyhock 18 puanda ve 13. sırada. Roasso Kumamoto, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Mito Hollyhock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da Roasso Kumamoto kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Mito Hollyhock kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Roasso Kumamoto önceki hafta Oita Trinita mücadelesinde 2-1 yenildi.

Mito Hollyhock ise Zweigen Kanazawa karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Roasso Kumamoto, 10 gol attı ve 11 gol yedi.

Mito Hollyhock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mito Hollyhock, 4 gol atarken 10 gol yedi.