17 Ağustos 1943 New York doğumlu ünlü oyuncu Robert De Niro, rol aldığı projelerle pek çok kez ödüle layık görülmüş ve 1980 yapımı Raging Bull (Kızgın Boğa) filmiyle Oscar ve Bafta ödülü kazanmıştır. Peki özel hayatı ve kariyeri ile merak edilen Robert De Niro kimdir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

ROBERT DE NIRO KİMDİR?

Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Robert De Niro'nun annesi Virginia Admiral ressam, babası Robert ise şair, resaam ve heykeltıraş idi. New York'daki İtalyan mahallesinde büyüyen Robert De Niro, içe kapanık bir çocuktu ve arkadaşları onu zayıflığından dolayı 'Bobby Milk' olarak çağırırlardı. Zamanının büyük kısmını kitaplarla geçirmeyi tercih eden De Niro, ilk kez 10 yaşındayken Oz Büyücüsü oyununda yer aldı. Ünlü tiyatro öğretmeni Stella Adler'dan ders alan oyuncu, on altı yaşına geldiğinde de Çehov'un Ayı isimli oyununda sahne aldı.

Gösterime giren ilk filmi 1968 yapımı Greetings olmasına rağmen, Robert De Niro'nun ilk filmi 1969'da gösterime giren The Wedding Party, ilk yönetmeni ise Brian De Palma sayılır. Ardından Hi, Mom!, Bloody Mama, Jennifer on My Mind, Born to Win ve The Gang That Couldn’t Shoot Straight gibi küçük bütçeli filmlerde roller aldı.

1974'te Francis Ford Coppola'nın The Godfather 2 filminde genç Vito Corleone rolünü canlandıran usta oyuncu, bu film ile birlikte yeni Marlon Brando olarak anılmaya başlandı. 1973'te De Niro ve yönetmen Martin Scorsese birlikte projelerde yer almaya başladı. İlk filmleri Mean Streets, sonraki yıllarda gelecek sekiz filmin habercisi oldu. 1976’da Taxi Driver ve 1977’de New York, New Yorkta birlikte çalışan De Niro ve Scorsese, artık ikili olarak anılır olurlar. Ardından Kızgın Boğa / Raging Bull (1980), The King of Comedy (1983), Sıkı Dostlar / Goodfellas (1990), Korku Burnu (1991) ve Casino (1995) gelir.

1976'da Diahnne Abbot ile evlenen De Niro 1988 yılında eşinden boşandı. Oyuncu 1997'de Grace Hightower ile evlendi. Robert De Niro'nun eski kız arkadaşı Toukie Smith'den ikiz çocukları ve eski eşi Abbot'dan da bir kızı ve oğlu bulunuyor.

