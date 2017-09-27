''Robert Fernandez gidiyor, Arnau geliyor''

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Yaz transfer döneminde sınıfta kalan Barcelona'da fatura Robert Fernandez'e kesiliyor. Kulüp Başkanı Bartomeu, yapılan hatalı ve yanlış transferlerin ardından bu transferlerle ilgili futbol takımından sorumlu teknik sekreter Robert Fernandez'den bir rapor istedi. Raporu hazırlayacak olan Fernandez, savunma yapsa bile Bartomeu, Fernandez'i gönderecek.

Barcelona'daki hiyerarşiye göre başkanın bir alt seviyesinde görev yapan teknik sekreter Robert Fernandez'in yerine ise Malaga'da sportif direktörlük yapan Francesc Arnau gelecek.

Geride kalan transfer döneminde transfere 192 milyon Euro harcayan Barcelona, Neymar'ı sattıktan sonra 105 milyon Euro'ya Ousmane Dembele'yi renklerine katmış ama bu transfer ödenen bonservis nedeniyle eleştirilmişti.

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Robert Fernandez

Francesc Arnau