2018 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın yeni teknik direktörü belli oldu! SKY Italia'nın haberine göre kariyerini Rusya ekiplerinden Zenit St. Petersburg'da sürdüren ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmış olan Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

MAYIS 2017'DE ZENIT'İN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Mayıs 2017'de 3+2 yıllığına anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Roberto Mancini için imza töreni düzenlemişti. Mancini, Zenit'in başınad çıktığı 28 maçta 13 galibiyet 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İLK HEDEF ANCELOTTI'YDİ

Daha önce Bayern Münih'ten ayrılan Carlo Ancelotti'ye teklif yapan İtalya Futbol Federasyonu, tecrübeli çalıştırıcının kulüp takımı çalıştırmak istemesi nedeniyle Mancini'ye yöneldi. Antino Conte'nin EURO 2016 sonrasında İtalya'dan ayrılarak Chelsea'nin başına geçmesi sonrasında göreve Gian Piero Ventura getirilmişti. 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılmayı garantileyemeyen İtalya, İsveç'le oynadığı play-off'ları atlamayı başaramamış ve Rusya biletini rakibine kaptırmıştı. Ventura'nın görevine 15 Kasım'da son verilmiş ve yerine vekaleten Luigi Di Biagio getirilmişti. Gök Maviler, 1958'den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda olamayacak.