Roberto Soldado: ''Eğer bu maçı kaybetseydik kriz çıkabilirdi.''

Fenerbahçe'de maçın skoruna etki eden isimleri Soldado ve Dirar, beIN Sports'a konuştu...

SOLDADO: ''ÜÇ POZİSYONA GİRDİM ÜÇ GOL ATTIM''

Ligdeki ilk gollerini Sivasspor'a karşı atıp bu gecenin yıldızı olan Soldado, ''Üç pozisyona girdim, üç gol attım. Pozisyonları değerlendirme açısından biraz şanslıydım. Hafta içi çok iyi çalışıp hafta sonları sonuç alamıyorduk, bu akşam bunu değiştirdik. Bizim için ölümcül diye değerlendirebileceğimiz bir maçtı. Bir kayıp daha yaşasak kriz çıkabilirdi.'' dedi.

NABIL DIRAR: ''İSTEDİĞİMİZ SKORLARI BİR TÜRLÜ ALAMAMIŞTIK''

Maçın ilk golünü atan Dirar, ''Son iki maçta kazanmak üzereyken son dakika golleriyle istediğimiz skorları alamamıştık. Bu akşam maça çıkarken kafamızda illa ki vardı o kayıplar. Dün akşam Galatasaray'ın kaybetmiş olması bizi motive etti.'' ifadelerini kullandı.

JANSSEN: ''GERÇEK BİR TAKIM GİBİ OYNADIK''

Sivasspor maçında gerçek bir takım gibi sahada olduklarını vurgulayan Janssen, "Gerçek bir takım gibi mücadele ettik. Son 3 maçta eksik olan buydu. Bugün bunu sergilediğimizi düşünüyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bir arkadaşı hata yaptığında hemen yardım etmeye çalıştı. Mücadelemiz, kavgacı ruhumuz sahadaydı. İkinci yarının hemen başında rakibimiz 1-1 yaptı. 1-1'den sonra çok güçlü olmalısınız. Mental açından kuvvetli olmalısınız. Biz de bunu yaptık. Çok iyi bir skor aldık" şeklinde konuştu.

GIULIANO: ''BU GALİBİYET BİZE ÖZGÜVEN KAZANDIRACAK''

Bu galibiyetin takımın özgüvenini arttıracağını söyleyen Giuliano Victor De Paula, “Sonuç çok önemliydi. Son iki maçtı kötü sonuçlar alıyorduk. Bu kadar farklı bir galibiyet almak önemliydi. Bu galibiyet bize özgüven kazandıracak. Bu galibiyetle lig tablosundaki durumumuzu daha iyi bir noktaya getirmiş olduk. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Maç maç bakacağız. Üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Böyle olursa şampiyonluk için savaşacağız.”dedi.

OĞUZ KAAN GÜÇTEKİN: ''MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI''

Rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada kazanmanın çok önemli olduğunu ifade eden genç oyuncu, “Her şeyden önce maçı kazanmak çok önemliydi. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada mutlaka galip gelmek istiyorduk. Çok şükür ki bir sıkıntı da yaşamadık. Bugün ilk maçıma da çıktım. Çocukluğumu hayaliydi bu. Stadımızda ve taraftarımızda oynamak. Sahaya girerken tüylerim diken diken oldu. Maçın sonuna kadar aynı heyecanı hissettim. Aykut Hocama da çok teşekkür ederim. İnşallah biz kazanmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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