Roberto Soldado, Tivibu Spor’a konuştu...



İspanyol yıldız özetle şunları söyledi: “Vincent’in sezonun başında aramıza katılması beni ilk zamanlar rahatlattı. Kendimi daha iyi hazırlayabilme, toparlanabilme ve % 100’ümü verme fırsatı yakaladım. Ama tabii ki şu anki durumdan çok da mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü ben her dakika, her maç mümkün olduğu kadar uzun süre sahada olmak istiyorum. Bu keyfi yaşayamıyorum şu anda. Ama genel anlamda mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. Bu durumu değiştirmek tamamen benim elimde. Her gün antrenmanlarda elimden geleni yaparak, her gün çalışarak hocamızın fikrini değiştirmek için tüm çabamı göstererek.”



‘TEK FORVET BENDİM’

“Açıkçası benim için kolay bir sezon başlangıcı olmadı. Uzun bir diz sakatlığını geride bırakmıştım. Tamamen bu sakatlıkla uğraşarak geçirmiştim. Ama bir yandan da açıkçası takımda tek forvet oynayabilecek oyuncu bendim o dönemde. Ve bu durumdan dolayı tamamen hazır olmasam bile oynamak durumunda kaldım. Daha sonraki dönemde Vincent geldi, aramıza katıldı ve gelir gelmez goller atmaya başladı. Bunu da bir kenara yazarsak ikinci plana düşmek durumunda kaldım.”



‘OSMANLI MAÇI BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ’

“Osmanlıspor maçı bizim için bir patlama noktasıydı belki de. Son derece kritik bir akşamdı. Kesinlikle iyi duygular yoktu soyunma odasına girdiğimizde. Herkes kendini güvensiz hissediyordu. Saha içerisinde işi yapan oyuncular olarak çok büyük bir mutsuzluk yaşadık. Bir yanıyla da değerlendirirsek hiç olmadığımız kadar birlik olduk o akşam. Gerçekten bizi tamamıyla bir araya getiren bir maç oldu. Herkes düşündüğünü söyledi, herkes neler yapabileceğini anlattı. Daha sonrasında da bu tepkiyi birlik görüntüsüyle beraber ortaya çıkardık olumlu sonuçlar almaya başladık bildiğiniz gibi.”



‘ŞAMPİYONLUK BİZE BAĞLI’

“Bundan 4 hafta önce Osmanlı maçıyla kıyaslarsak şu anda öz güvenimizi çok daha yukarıya taşıdığımızı kesinlikle söyleyebilirim. Ama eğer biz %100’ümüzü verirsek, herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa inanıyorum ki mutlu sona ulaşan biz olacağız. Kendimize bağlı şampiyon olup olamayacağımız. Eğer dediğim gibi herkes sahada %100’ünü verirse şampiyon olan taraf biz olacağız.”

GOMİS: “Türkiye’de beğendiğim forvet oyuncularını değerlendirirsem bana göre Gomis şu anda çok etkili bir forvet oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Onun ne kadar kolaylıkla gol atabildiğini gördük sezonun bu anına kadar.”



NEGREDO: “Aslında şu an benim Fenerbahçe’deki durumumla benzer bir durumda oldu- ğunu söyleyebiliriz. Şu anki durumunu eleştiren insanlar onu kesinlikle tanımıyorlar. Çünkü ben İspanya’da onu en iyi seviyesinde neler yapabildiğini gördüm. Benim tercihim onun kulübede devam etmesi yönünde olur. Böyle olursa Beşiktaş’a katkı yapamaz!”

