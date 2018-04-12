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Genç taraftarlara nasihatler veren Van Persie, "Sizin yaşınızdayken çok antrenman yapardım. Yapmaya mecbur olduğum için değil, daha iyi olmak istediğim için çok sıkı çalışırdım. Antrenmanları da çok severdim. Siz de çalışmalarınızı iyi yapın, gerisi zaten gelecektir." yorumunu yaptı.