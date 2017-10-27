Robin van Persie önümüzdeki hafta takıma dönüyor

Robin van Persie geri dönüyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı olan ve son bir aylık maaşının FIFA tarafından ödenmesi için Fenerbahçe’nin başvuruda bulunduğu Robin Van Persie’nin de önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılabileceği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 2 maça çıkan Van Persie gol atamadı.