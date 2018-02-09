Ağustos 2014’te yaşamına son veren ABD’li komedyen Robin Williams, ülkesinde bir intihar salgınına yol açmış olabilir.

Bilimsel dergi PLOS One’da yayımlanan bir araştırmada, Oscar Ödüllü oyuncunun intiharının ardından, ABD’deki intihar oranlarında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 10’luk bir artış yaşandı. O yıla kadar ortalama 16 bin 849 kişi intihar ederken, bu sayı 18 bin 680 kişiye çıktı.

Gazete Hbertürk'te yer alan habere göre; uzmanlar, kamuoyunun tanıdığı kişilerin intihar etmesinin, intihar eğilimine sahip olanları etkilediğini düşünüyor. Bu tür intiharların, intiharı düşünenlerin karar alıp uygulamasını kolaylaştırdığını belirten uzmanlar, benzer eğilimlerin daha önce de görüldüğünü vurguluyor. Uzmanlar ayrıca, oyuncunun intiharına ilişkin her türlü ayrıntının yer aldığı haberlerin de bu eğilimi hızlandırdığına inanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, intihar haberlerinde kişinin intihar yöntemi ve diğer mahrem konulara girilmemesi konusunda uyarı niteliğinde bir kılavuz yayımlamıştı.

İNTİHAR ETMESE DE ÖLECEKTİ

Ölümünden aylar önce Parkinson hastalığı teşhisi konulan 63 yaşındaki Robin Williams’ın eşi Susan Williams, oyuncuda aynı zamanda “Lewy cisimcikli demans” belirtileri görüldüğünü aktarmış ve “İntihar etmeseydi 3 yıl içinde ölürdü” demişti.

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