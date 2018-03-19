Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Robinho, ailesiyle Türkiye'de çok mutlu olduklarını söyledi.
Robinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'a gelmeden önce Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu anlattı.
Türkiye hakkındaki bilgileri bu ülkede oynayan Brezilyalı oyunculardan edindiğini aktaran Robinho, görüştüğü tüm arkadaşlarının olumlu görüşlerinin ardından Sivas'a geldiğini ifade etti.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFLERİ
Robinho, geçmişte Türkiye'den aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu birçok kulüpten transfer teklifi aldığını doğrulayarak, ''Farklı zamanlarda geldi bu teklifler çünkü o zamanlarda İtalya ve İspanya'da oynuyordum. Benim için Türkiye'ye gelmek çok zor bir durumdu. Özellikle ailem açısından zordu.'' dedi.
Özellikle Fenerbahçe'nin kendisine yönelik teklifte bulunduğunda en yakın arkadaşı olan Alex de Souza ile iletişimde olduğunu dile getiren Robinho, ''Fenerbahçe'den böyle bir ilgi oldu ama tam olarak hatırlamıyorum zamanını. O zamanlarda İspanya ve İtalya arasındaydım. Alex benim can kardeşim, dostum o yüzden onunla sürekli iletişimdeydim. Böyle bir şeyler oldu, konuşuluyordu, bana birkaç soru sordular.'' diye konuştu.
"HEP FUTBOLDA KALACAĞIM"
Robinho, Türk futbolunu çok sevdiğini bu ligde oynamaktan büyük keyif aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Spor Toto Süper Lig, zor ve mücadeleci bir lig. Golleri çok olan bir lig. O yüzden gerçekten çok seviyorum Türkiye ligini."
REFERANSLAR ALEX DE SOUZA VE ROBERTO CARLOS'TAN
Brezilyalı yıldız oyuncu, Sivas'ta mutlu olduğunu ve geleceğiyle ilgili farklı bir plan yapamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:
''Şimdi gerçekten çok mutluyum Sivas'ta. Mental olarak Sivasspor'dayım. Artık gelecek ne gösterir bilemem ama şunu biliyorum ki hep futbolda kalacağım. Ailemi de Sivas'a getirdim. İlk geldiğimde biraz zorlandım ama şimdi ben ve ailem gerçekten çok mutluyuz Sivas'ta. Türkiye'ye gelmeden önce Alex ile epey konuşmuştum ayrıca Roberto Carlos ile de konuşmuştum. Türkiye hakkında olumlu bilgiler verip, iyi bir ülke olduğunu söylediler. Taraftarlar futbolu çok seviyor. Büyük bir taraftar kitlesi var. Burada oynamak çok güzel bir his. İyi ki Türkiye'ye gelmişim.''
Şu an performansının henüz yüzde 100 seviyelerde olmadığını da anlatan Robinho, ''Çünkü ben sezonun ortasında geldim. Sezonun başında takımla bir kamp dönemi yaşamadım. Özellikle üstüme daha katarak gideceğim ama şu an yüzde 100 değilim. Burada bana ve aileme gösterilen ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bunun devam etmesini diliyorum.'' diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.