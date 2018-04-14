Spor Toto Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Sivasspor, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak haftayı 41 puanla kapattı. Maça sonradan giren ve takımının tek golünü kaydeden Robinho, maç sonrasında açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe büyük bir takım, büyük takımlara karşı da burada kazanmıştık ama maalesef bugün kazanamadık. Gol attığım için mutluyum ama mağlup olduk."

"Hocanın kararlarına saygı duyuyorum. 90 dakika oynadığımda da mutluyum, 10 dakika oynadığımda da mutluyum. Önemli olan takımıma faydalı olabilmek."