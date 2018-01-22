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"Şu anda Robinho'nun hapse girmesi mümkün değil. Bu kesin bir dava sonucu değil ve hala başvurulacak merciler var, karar değiştirilebilir. Ayrıca İtalya'nın Robinho'yu suçlu bulmasının, Brezilya'da hiçbir değeri yok.