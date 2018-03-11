Devre arası transfer döneminde Sivasspor'a katılan dünyaca ünlü Brezilyalı Robinho, Türkiye'ye çabuk uyum sağladı. Transferi sonrasında düzenlenen imza töreninde Sivas halkına "Merhaba gardaş" ifadeleriyle seslenen Robinho bu kez bir şarkıyla gündeme geldi.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' adlı şarkısını çalan bir müzisyene cajon adındaki enstürman ile eşlik eden Robinho'nun bu görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Flemenko müziğinde kullanılan, Güney Amerika çıkışlı olan ve üzerine oturularak çalınan 'Cajon' isimli müzik aleti ile yaptığı şov dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Cajon'u elinden bırakmayan Robinho'nun oldukça eğlendiği de dikkatlerden kaçmadı.
Robinho, Sivasspor formasını ilk kez ligin 19. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşısında giymişti. Bu müsabakada oyuna 74. dakikada dahil olan Brezilyalı golcü, 16 dakika görev almıştı.
Sonraki hafta Galatasaray maçında yedek soyunan ve forma şansı bulamayan Robinho, ligin 21. haftasında deplasmandaki Kayserispor maçında 41. dakikada oyuna girdi. Bu karşılaşmanın 53. dakikasında yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderen Brezilyalı golcü, kırmızı-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Ligin 22. haftasında bugün oynanan Osmanlıspor maçında teknik direktör Samet Aybaba'nın ilk 11'de şans verdiği Robinho, 90 dakika saha kaldı, 2 gol attı. Brezilyalı yıldız futbolcu karşılaşmanın 24 ve 82. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.
Kırmızı-beyazlı taraftarların önünde ilk kez forma giyen Robinho'nun güzel futbolu, Sivasspor taraftarlarınca da ayakta alkışlandı.
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