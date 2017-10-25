Robot kadavra için kolları sıvadılar

Anadolu Üniversitesi güzel Sanatlar Fakültesi Seramik mezunu Onur Ata ve Osman Tetik, Eskişehir’de kurdukları şirketle insansı robotlar üretmeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre; bir yandan da yüksek lisanslarını yapan 2 genç, seramikten robot üretimine sinema televizyon bölümünde okuyan arkadaşlarının istediği ayı kostümüyle başladı. Filmler için kostüm ve maskeler ardından da tema parklar için hareketli insansı robotlar yapan Ata ile Tetik’in şimdiği hedefi, tıp öğrencilerine kadavra yapmak.

Ata ve Tetik, tıp fakültelerinde yaşanan kadavra sıkıntısına insansı robotlarla çözüm bulabileceklerini söylüyor. 2 genç, “Buna odaklandık. Açık kalp ameliyatı, diş dolgusu yapılabilecek, animatronik hareketli, insan görünümlü robotlar kadavralar için projeler ürettik. Doktor adaylarının daha realistik daha gerçekçi çalışmaları adına bunu yapıyoruz. Kan, damar akışını rahatlıkla görebildiğiniz, ayağı kırılmış, platin takılabilecek, iç organların bire bir kopyası olabilecek modeller üzerinde çalışıyoruz” dedi.