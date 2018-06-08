Robot kuryeler paketi 30 dakikada teslim ediyor

ABD merkezli Starship Technologies isimli bir girişim, ürettiği robotlar ile kurye tanımını değiştirmeyi hedefliyor. 2014’ten beri faaliyette olan girişimin kendi kendine teslimat yapabilen robotları şimdiden Amerika ve Avrupa’da olmak üzere 100 şehirde test ediliyor. Test aşamasındaki kurye robotları 100 bin kilometre yol alan girişimin kurucularından Janus Friis, “Robotlarımızın 30 dakika içinde teslimatlarını gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. Ürettiğimiz tüm kurye robotlar adres tespitini kendileri yaparak otonom bir şekilde yol alıyor” dedi. Friis, 25 milyon dolarlık yatırım aldıklarını belirtti.

İş Bankası API Portal’ını hayata geçirdi

Türkiye İş Bankası, hayata geçirdiği API (Uygulama Programlama Arayüzü) Portal ile geliştiriciler, girişimler ve finansal kuruluşlara yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sağlamaya başladı. Geliştiriciler ve kuruluşlar API Portal üzerinden, İş Bankası’nın ürettiği API’lar hakkında bilgi edinebilecek, portal üzerinden banka ile iletişime geçerek API’ları test edip, üretim ortamına alabilecekler.

Kutudan stil çıkaran girişim

Clotie isimli yerli bir girişim, kullanıcıların stillerine göre 5 parçadan oluşan kıyafet kombinleri yolluyor. Üye sayısını 5 ayda 6 bine çıkaran girişimin kurucu ortağı Engin Can Kurt, “Bugüne kadar 40 bin liralık kıyafet sattık” dedi.

Birer ihtiyaca cevap verme amacıyla kurulan girişimler, hayatımızı kolaylaştırdıkları ölçüde başarıya ulaşıyor. Bunlardan Engin Can Kurt ve Selen Korkmaz’ın kurduğu Clotie, alışveriş yapmaya zamanı olmayan kişilere, tarzlarına özel kombinlenmiş kıyafetleri evlerinde deneme ve beğendiklerini alma imkânı sunuyor. Ürünü satın almadan önce deneme imkânı sunması ile klasik online alışveriş sitelerinden ayrılan Clotie, kullanıcıların stil bilgilerini öğrendikten sonra belirli aralıklarla 5 parçadan oluşan kombinler yolluyor. Kullanıcılara beğendikleri ürünü almak için 3 gün süre verilirken, hizmet bedeli olarak da 29.99 TL talep ediliyor. Yılbaşında kurulan girişim, aradan geçen 5 ayda üye sayısını 6 bine, aktif müşteri sayısını ise 350 kişiye çıkarırken, aynı dönemde toplam 750 kıyafetin de satışını gerçekleştirdi.

Clotie’nin stilistlik hizmeti ile kişilerin alışveriş ve daha iyi giyinme konusundaki sorunlarını çözmeye çalıştığını kaydeden girişimin kurucu ortaklarından Engin Can Kurt, “Yılbaşından itibaren 50 bin liralık ciro elde ettik. Yıl sonu ciro hedefimiz ise 500 bin TL” dedi. Öz sermayeleri ile çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Kurt, “Bugüne kadar 40 bin liralık kıyafet sattık. Önümüzdeki dönemde, iş modelimizi Türkiye geneline yaymak istiyoruz. 4 milyon liralık değerleme üzerinden yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor” bilgisini paylaştı.

AVRUPA’YA AÇILACAK

Clotie’nin sisteminde kıyafet ya da marka açısından kısıtlama olmadığını kaydeden kurucu ortaklardan Engin Can Kurt, “Müşterilerimiz kendi zevklerine göre istedikleri markaları ve kıyafetleri seçebiliyorlar. Stilistlerimiz tamamen müşteri cevaplarına göre kişiye özel seçimler yapıyorlar. Müşterilerimize jean, pantolon, etek, şort, elbise, bluz, kazak t-shirt, gömlek, çanta, ayakkabı ve diğer bütün aksesuvarları sunabiliyoruz” dedi. Kurt, Avrupa’ya açılmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kadın aksesuvar erkek tişört satın alıyor

Kullanıcıların tercihleri hakkında bilgi veren Engin Can Kurt, “Kadınlarda en çok jean ve aksesuvarlar tercih ediliyor. Sonrasında bu seçimleri kombinlenmesi kolay tişörtler takip ediyor. Bazı müşterilerimiz yeni tarzları denemek amaçlı daha marjinal, tarzlarının dışındaki ürünleri tercih ederken bazı müşterilerimiz ise risk almayarak daha klasik ve sade parçaları tercih ediyorlar. Erkeklerde ise en çok gömlek ve polo tişört tercih ediliyor. Bununla birlikte gündelik kıyafetleri kombinlemeyi kolaylaştırıcı parçalar erkeklerin daha çok ilgisini çekiyor” diye konuştu.

‘Katma değeri yüksek ürünleri destekliyoruz’

Teknoloji odaklı girişimlere ev sahipliği yapan teknoparklar hakkında merak ettiklerinizi, artık belirli aralıklarla bu köşede öğrenebileceksiniz. Serimize bu hafta Yıldız Teknopark ile başlıyoruz.

2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu’nda faaliyetine başlayan Yıldız Teknopark, 2014 yılı İkitelli Yerleşkesi’nin de hizmete girmesiyle birlikte, 148 bin metrekarelik alanda toplam 12 bina ile hizmet veriyor. 7 binden fazla Ar-Ge personeline ev sahipliği yapan teknopark bünyesinde, halen 280 Ar-Ge, 102 kuluçka olmak üzere toplam 382 firma faaliyet gösteriyor.

150 BIN TL HIBE DESTEKLI PROGRAM YÜRÜTÜYOR

Bugüne kadar teknoparka kabul edilen proje sayısının 2.9 bini bulduğunu kaydeden Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Bu projelerden elde edilen gelir 2.5 milyar TL civarında. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Firmalarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam ihracat 180 milyon dolar. Bu rakam 2017 yılında ise 95 milyon dolar olarak gerçekleşirken, firmalarımızın 2017 yılında ürettikleri toplam gelir ise 1.9 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

Mesut Güner, girişimcilere kapsamlı bir hizmetler bütünü sunduklarını kaydederek, “Girişimcilere şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyaçları olan bütün danışmanlık hizmetlerini sağlıyoruz. Bunlarla birlikte öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere şirketleşme desteği, kurumsal yönetim, yatırımcılarla ilişkiler, prototip atölyesi kullanım hakkı, ücretsiz ofis ve girişimci rehberlik programı hizmetleri veriyoruz. 150 bin TL hibe destekli STAR BİGG programını yürütüyoruz” dedi. Girişimcilerin yurtdışına açılmalarını da desteklediklerini kaydeden Güner, “5 üniversitenin işbirliği ile Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi olan Starcamp’i kurduk” ifadesini kullandı.

F-16 SIMÜLATÖRÜ GELIŞTIRILDI

Fikirleri gerçeğe dönüştürmek isteyen firmalara Yıldız Prototip Atölyesi’nde üretim desteği sunduklarını belirten Güner, “Atölyenin gelişmiş üretim olanakları, girişimcilerin projelerini somutlaştırmalarına yardımcı oluyor. Bugüne dek 74 projenin gerçekleştiği atölyede halen 37 proje üzerinde çalışılıyor. Atölyede üretilenler arasında F16 simülatöründen bel fıtığı tedavisinde kullanılan traksiyon cihazına, 3D yazıcıdan hidrolik preslerde silindir kısmını korumak için kullanılan körüğe ve Cat6 kablo sarma makinesine kadar birçok farklı ürün bulunuyor” dedi.

‘Tutumluanne’ye 2 milyon $ değerlemeyle yatırım geldi

Kadın odaklı yatırım platformu Arya Kadın Yatırım Platformu ile melek yatırım organizasyonlarından Galata Business Angels (GBA), Tutumluanne.com’a 2 milyon dolar değerlemeyle yatırım yaptığını duyurdu. Özden Pusat ve Barış Parıltı tarafından kurulan girişim, ikinci el çocuk ürünlerini almak ve satmak isteyenleri buluşturan bir online pazar yeri olarak çalışıyor. Sadece ön elemeden geçirilmiş ürünlerin yer aldığı Tutumluanne.com’un kullanıcı sayısı 200 bini bulmuş durumda. Özden Pusat, aldıkları yatırımı hem teknolojik iyileşme hem de pazarlama faaliyetlerinde kullanacaklarını kaydetti. Arya Kadın Yatırım Platformu’nun kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter de, “Tutumluanne, sadece online bir pazar yeri değil, aynı zamanda bir sosyal platform” diye konuştu.

Yazılımcı platformu 7.5 milyar $’a satıldı

ABD’li yazılım devi Microsoft, açık kaynaklı kod platformu Github’u 7.5 milyar dolar karşılığında satın aldı. Microsoft CEO’su Satya Nadella, “Yazılım geliştiriciler gelecekte dünyanın en zorlu sorunlarının çözümünde başlıca rolü oynayacaklar” dedi. 26 milyon yazılım geliştiricisinin projelerinin dokümantasyonunu yapmak ve ürettikleri kodları saklamak için kullandığı Github, şirketlerin de projeleri için bir çalışma platformu işlevi görüyor.