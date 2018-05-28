Robot Olimpiyatı’nda 11 takım derece aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı’nın Türkiye buluşması, 16 farklı ilden 109 takımın katılımıyla ger- çekleşti. Gençleri yaratı- cılık, tasarım ve problem çözme becerilerini eğitici robot yarışmaları ve aktivitelerle geliştirmek için bir araya getiren etkinliğin Türkiye’deki buluşma adresi Fuarizmir oldu. “Gıda Meselesi” teması altında birleşen öğrenciler, “Hassas Uygulamalı Tarım”, “Gıda Dağıtımı” kategorilerinde geliştirdikleri robotlarla oyun masalarında kendilerine verilen görevleri tamamlamaya çalışırken, açık kategoride de açlık sorununu çözmek için projeler ürettiler. Futbol kategorisinde ise, maç yapmak üzere kodlanmış kaleci ve oyuncu robotlar yarıştı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Kurallı Gençler, Kurallı Yıldızlar, Açık Gençler, Açık Yıldızlar ve Futbol kategorilerinde birincilik elde eden takımlar Tayland, ikincilik ödülü alan takımlar Filipinler, üçüncülük ödülünü alanlar ise Çin’de düzenlenecek turnuvalara katılmaya hak kazandı.

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