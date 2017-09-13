Robot YuMi, ünlü orkestra şefi Andrea Bocelli’nin orkestrasını yönetti

İtalyan tenor Andrea Bocelli’nin onur konuğu olarak çağrıldığı konserde ilk defa yapay zeka bir filarmoni orkestrasını yönetti.

İsviçreli teknoloji şirketi ABB tarafından tasarlanan iki kollu, adını 'You' ve 'Me'den (Sen ve ben) alan YuMi isimli insansı robot İtalya’nın Pisa kentinde ilki düzenlenen Uluslararası Robotik Festivali’ndeki konserle tanıtıldı.

Konserin gerçekleştiği Verdi Tiyatrosu'nun orkestra şefi Andrea Colombni: "YuMi’nin hareketleri çok akıcı ve yumuşak, ses algısı ise inanılmaz yükseklikte." dedi.

18 eserin çalındığı Lucca Filormani Orkestrası konserinde, YuMi 3 eseri, ayrıca Bocelli’nin ünlü besteci Verdi'nin Rigoletto operasının "La donna e mobile" isimli eserini seslendirken Toskanalı orkestrayı yönettiği bildirildi.

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Lucca filarmoni orkestrası