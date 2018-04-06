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Dedektifler

Uzak bir gelecek için de olsa onların da mesleği tehlikede. C-3PO ya da R2D2 gibi bir formla fazla dikkat çekecekleri için bir Blade Runner gibi görünecekleri zamana kadar beklemek gerekiyor. Tabii bu, işin fantezi tarafı. Dedektiflik mesleği, Nesnelerin İnterneti gibi kavramlar hayatımıza dahil oldukça, yapay zekaya sahip robotların oturduğu yerden, çeşitli kamera ve internete bağlı cihazlara ulaşarak yapacaklar bir iş halini alacak.