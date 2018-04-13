2017'de robot haklarını görüşen Avrupa Parlamentosu, gelişmiş robotlara "elektronik kişilikler" verilebileceğini ileri sürmüştü. O tarihten bugüne tartışmalar daha resmi bir seviyeye ulaştı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'na bugün gönderilen bir mektupta, 14 Avrupa Birliği ülkesinden 150'den fazla uzmanın görüşüne yer verildi. Paylaşılan belgelerde, robotların yasal ve etik açıdan tüzel kişiliğe sahip olmasının "uygunsuz" olacağını belirten uzmanlar, şimdilik bu tartışmayı rafa kaldırmış gözüküyor. Zira otonom robotlar ortaya çıktığında, bu tartışmalar son süratle alevlenecek.

Gelecekte yasalar, bir robotun kazaya sebebiyet vermesinden dolayı hem kendisini hem de üreticisini bağlayacak şekilde güncellenmeli. Robotlara şirketlere benzer yasal haklar vermek de sorunu bir nebze çözebilir...