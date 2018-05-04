Rochdale - Charlton Athletic maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Rochdale ile Charlton Athletic, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. 48 puanlı Rochdale 21. sırada bulunuyor, Charlton Athletic 71 puana sahip ve 6. sırada. Rochdale son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Charlton Athletic, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 375 kodlu maçı oynayanlar; Rochdale galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Charlton Athletic galibiyet oranı 3.00. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Rochdale önceki hafta Bradford City mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Charlton Athletic, Swindon Town karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 12 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Rochdale, 23 gol attı ve 24 gol yedi.

Charlton Athletic, dış sahada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Charlton Athletic 27 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.