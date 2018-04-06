HT Magazin'de yer alan habere göre, Küçükçiftlik Park’ta yarın rock müziğin birbirinden ünlü isimlerini ağırlayacak.



Bu yıl ‘mixed’ konseptiyle gerçekleşecek festivalde, Duman ile Nejat Yavaşoğulları, Hayko Cepkin ile Moğollar ve Manga ile Fatma Turgut birlikte performans sergileyecek.



Yok Öyle Kararlı Şeyler, Ars Longa ve Nadas ise İstanbul Blue Night Records yan sahnede müzikseverlerle buluşacak. Bir rock şöleni sunmaya hazırlanan festivaldeki deneyim noktaları müzik, eğlence ve sokak hayatını bir araya getirecek.

Bu Konu İle İlgili Haberler