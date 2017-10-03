Rock müzik yıldızı Tom Petty hayatını kaybetti

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ABD'li ünlü rock müzik sanatçısı Tom Petty 66 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

TMZ internet sitesi, ünlü müzik adamının Malibu'daki evinde bulunduğu sırada bilincinin yerinde olmadığını ve nefes almadığını aktardı.

Tom Petty & The Heartbreakers'ın menajeri Tony Dimitriades, aile adına yaptığı açıklamada, Tom Petty'nin "zamansız bir şekilde" hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Petty'nin Malibu'daki evinde Pazartesi sabahı kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı vurgulandı.

1950 yılında doğan ünlü Amerikalı şarkıcı The Heartbreakers grubu ile birçok önemli şarkıya imza atmıştı.

Petty son sahne performansını 25 Eylül Pazartesi günü vermişti. CBS'in haberine göre peşpeşe verilen 3 kapalı gişe konserin sonuncusu olan bu etkinlik, aynı zamanda The Heartbreakers grubunun 40. kuruluş yılı turnesinin de son konseriydi.

Tom Petty ve grubu bu konsere dek 24 eyalette , 53 konser verdi.

Petty'nin en bilinen çalışmalarından biri 1989 yılında yayınlanan Full Moon Fever albümündeki "Free Fallin" şarkısıydı.

Tom Petty 2002 yılında Rock and Roll Hall of Fame (Şöhretler Kulübü) resmi üyesi olmuştu.