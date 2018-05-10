ABD’li milyarder işadamı David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller’in açık artırmaya çıkarılan resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan sanat koleksiyonu, 646 milyon dolar satışla daha ilk günden rekorları altüst etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; New York’taki Christie’s Müzayede Evi, açık artırmada Pablo Picasso’nun 1905 tarihli “Çiçek Sepetli Küçük Kız” tablosunun 115, Claude Monet’nin “Nilüferler” eserinin 84.6 ve Henri Matisse’in “Manolyalı Odalık” tablosunun 80.7 milyon dolara satıldığını açıkladı. İkinci bölümü bugün yapılacak açık artırmadaki satış gelirleri Rockefeller Ailesi’nin desteklediği hayır kurumları arasında paylaştırılacak. David Rockefeller, 2017’de 101 yaşında hayatını kaybetmişti.