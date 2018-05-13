Rockefeller koleksiyonuna 830 milyon dolar

ABD’li banker David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller’ın açık artırmaya çıkarılan sanat koleksiyonundan elde edilen gelir açıklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ilk akşamda 646 milyon dolar satışın yapıldığı açık artırmadan 3 günde elde edilen gelir, 830 milyon doları buldu. ABD New York’taki Christie’s Müzayede Evi’nde gerçekleştirilen açık artırmanın ilk gününde, 19. ve 20. yüzyıl sanatına odaklanıldı. Pablo Picasso’nun 1905 tarihli nü tablosu “Young Girl with a Flower Basket” 115 milyon dolara satılmıştı. Açık artırmayla sahiplerini bulan ve son derece değerli 1500 eserden oluşan koleksiyonda tablolar, antika eşyalar ve heykeller yer alıyor. Claude Monet, Joan Miro, Paul Gaugin, Diego Rivera, Willem de Kooning ve Edward Hopper’ın tablolarının bulunduğu Rockefeller koleksiyonu, böylece 2009’da açık artırmaya sunulan Fransız tasarımcı Yves Saint Laurent’in özel sanat koleksiyonunun 446 milyon dolara satılmasıyla kırılan rekoru da geçmiş oldu. Geçen yıl 101 yaşında ölen Rockefeller’in eşi de 1996’da 80 yaşında hayatını kaybetmişti.

ROCKEFELLER'IN KOLEKSİYONU REKOR KIRDI!