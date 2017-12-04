Rockets'ın bileği bükülmüyor

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın zirvesindeki Houston Rockets, Los Angeles Lakers deplasmanından 118-95 galip ayrıldı.

Son 14 karşılaşmasında 13. galibiyetini alan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 36 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 6 asistle oynayan Chris Paul ve 22 sayı kaydeden Eric Gordon, galibiyette önemli rol oynadı.

Arka arkaya 5. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı, 12 ribaunt, Brandon Ingram 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Larry Nance 15 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

WESTBROOK'TAN 7. TRIPLE DOUBLE

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının San Antonio Spurs'ü 90-87 yendiği maçta 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle sezonun 7'nci, kariyerinin 86. "triple double"ını yaptı. Ev sahibi Thunder'da Steven Adams da 19 sayı ve 10 ribauntla "double double"a imza attı.

LaMarcus Aldridge, Tony Parker ve Rudy Gay'den yoksun sahaya çıkan Spurs'te Dejounte Murray 17 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Davis Bertans ise 16 sayı, 5 blok üretti.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

New York Knicks-Orlando Magic: 100-105

Miami Heat-Golden State Warriors: 95-123

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 112-106

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 90-87

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 95-118