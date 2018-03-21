Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Portland Trail Blazers'ı 115-111 yenen Houston Rockets, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisini noktaladı.NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, Portland Trail Blazers deplasmanında 115-111 kazandı.
Üst üste 6. galibiyetini alan Rockets'ın all-star gardı James Harden 42 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon ise 18 sayılık katkıda bulundu. 13 karşılaşma sonra kaybeden Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 21 sayı, 11 ribaunt, 4 blok, El-Faruk Aminu 22 sayı, 8 ribaunt ve Damian Lillard 20 sayı, 6 asistle mücadele etti.
MORRIS ATTI, CELTICS KAZANDI
Boston Celtics, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı, Marcus Morris'in bitime 1.2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 100-99 mağlup etti. Celtics adına maçın kahramanı Morris, 21 sayı kaydetti. Jayson Tatum da 23 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Thunder'da Russell Westbrook 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Paul George ise 24 sayı, 13 ribaunt üretti.
HAWKS'I SCHRODER SÜRÜKLEDİ
Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Atlanta Hawks, oyun kurucusu Dennis Schroder'in 41 sayı, 7 asist, 5 ribauntla yıldızlaştığı mücadelede, konuk olduğu Utah Jazz'ı 99-94 yendi. Schroder, 2009'un aralık ayında bunu başaran Joe Johnson'dan beri 40 sayı barajını geçen ilk Hawks oyuncusu oldu. Dewayne Dedmon ise 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio'nun 23 sayı ve Rudy Gobert'in 15 sayı, 16 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Toronto Raptors: 86-93
Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 100-99
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 123-109
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 115-105
Utah Jazz-Atlanta Hawks: 94-99
Phoenix Suns-Detroit Pistons: 88-115
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 111-115
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