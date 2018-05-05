Roda - Den Haag maçı rakamları

Roda ve Den Haag, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. 30 puanlı Roda 16. sırada bulunuyor, Den Haag 44 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Roda, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Den Haag son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 463. İddaa'da Roda kazanır 2.50, berabere biter 3.30, Den Haag kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Roda son hafta oynanan Utrecht maçında 0-0 berabere kaldı.

Den Haag ise Sparta Rotterdam karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Roda, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Roda, kendi sahasında 19 gol attı, 31 gol yedi.

Den Haag ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Den Haag, 16 gol atarken 24 gol yedi.