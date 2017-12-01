Rodallega, 3 sene sonra hat-trick yapan Trabzonsporlu oldu

Bordo-mavililerin Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında rakip filelere 3 gol göndererek hat-trick yaptı. İHA'da yer alan habere göre Trabzonspor'da en son 25 Aralık 2014 tarihinde yine Ziraat Türkiye Kupası maçında 9-0 kazanılan Manisaspor karşılaşmasında Soner Aydoğdu hat-trick yapan isim olmuştu. O tarihten bu yana Rodallega, bordo-mavili takımda bir maçta 3 gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

RODALLEGA 586 GÜN SONRA

Erzurum deplasmanında 3 gol kaydeden Rodallega, kariyerinde son olarak 586 gün önce Akhisarspor formasıyla hat-trick yapmıştı. 23 Nisan 2016 tarihinde Süper Lig'de Akhisarspor'un Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 sonuçlanan karşılaşmada 3 gol kaydeden 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, 586 gün sonra bu kez Trabzonspor forması altında bir maçta rakip filelere 3 gol gönderdi. Söz konusu sezonda lig ve kupada 37 maçta forma giyen ve toplam 21 gol atan Rodallega, bu sezon ise görev yaptığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

rodallega

trabzonspor