Rodallega, hastaneye kaldırıldı!

Hugo Rodallega, maçın sonunda bilincini kaybetti.

Beşiktaş maçında sonradan oyuna dahil olup beraberlik golünü atan Hugo Rodallega, attığı golü hatırlamadığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Maçın 77. dakikasında oyuna dahil olup 80. dakikada takımına eşitliği getiren golü atan Rodallega'ya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Rodallega ardından soyunma odasına götürüldü. Burada da durumuna bakılan Rodallega, daha detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.