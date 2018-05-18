İyi bir sezonda yıllık iki milyon ziyaretçi çeken, 12 Adalar'ın en büyüğü Rodos, 2400 yıllık tarihi, Arnavut kaldırımlı sokakları, palmiye ağaçlarıyla süslü caddeleri ve egzotik kent siluetiyle bir tatilden daha fazlasını yaşayabileceğiniz bir yer. UNESCO Dünya Mirası statüsüne layık görülmüş Rodos'un gezilecek tarihi ve doğal güzellikler içerisindeki yerlerini gelin birlikte öğrenelim. İşte Rodos Adası gezi rehberi ve gezilecek yerler...

RODOS TATİLİNDE ORTAÇAĞI YAŞAMAK

Yılda 300 gün güneşli, nisandan önce başlayan ve Kasım ayında sona eren bir turizm mevsimine sahip Rodos adası, çoğunlukla romantik Eski Kent ve muhteşem sahil beldeleriyle ünlüdür. Eski Kent, Avrupa'nın en iyi korunmuş Ortaçağ kentleri arasındadır. Dükkanlar, tavernalar, taş evler ve küçük otellerle dolu Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşırken aniden o dönemlere geri dönmüş hissine kapılabilirsiniz.

Sokrates Sokağı, eski kentin geleneksel alışveriş bölgesidir. Osmanlı döneminden kalma 3 cami vardır. Sokağın alt ucunda, Hipokrat Meydanını bulacaksınız. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan meydan, sizi içeri girmeniz için ikna etmeye çalışan tavernalarla çevrili merkezi bir buluşma yeridir. Öğle veya akşam yemeğinin tadını çıkarmak için huzurlu bir yer için Dorieous Meydanı'na gidin. Birkaç büyük ağaç bulunan bu meydan, Sokrates sokağının kalabalığından sonra, 3 küçük geleneksel taverna ve etrafında masalarla donatılmış gölgeli bir dinlenme yeri.

RODOS'A NASIL GİDİLİR?

Rodos’a Marmaris’ten, Fethiye’den, Bodrum’dan veya Datça’dan deniz yoluyla ulaşabilirsiniz. Rodos Adası’na hem Marmaris hem de Fethiye’den farklı firmalar seferler düzenliyor. Rodos'a Schengen vizesi ya da kapıda vize alarak gidebilirsiniz. Yeşil pasaport sahipleri herhangi bir başvuru yapmaksızın Yunan Adalarına gidebilirler.

RODOS'UN GEZİLECEK YERLERİ

Rodos'un en turistik yerleri, şehir merkezine yakın konumdadır.

BÜYÜK ÜSTADLAR SARAYI

Rodos'un en önemli yapılarından biri olan Büyük Üstadlar Sarayı (Castelo), Ortaçağdan kalma, Rodos Şövalyeleri’nin idari merkezi olmuştur. “Eski Şehir”in en yüksek bölgesinde bulunmaktadır. Günümüzde müze olarak hizmet veren sarayın salonlarında Rodos’un antik ve ortaçağ devirlerine ait arkeolojik eserler yer alır.

KALELERİ KEŞFETMEK

Bir araba kiralayın ya da yürüyüş ayakkabınızı giyin ve ortaçağ şövalyeleri tarafından inşa edilen kaleleri keşfetmek için yola çıkın. Her kale muhteşem plajlara ve yemek yiyebileceğiniz yerlere de yakın.

Haraki Feraklos Kalesi: Bu kalenin kalıntıları, küçük bir köy olan Haraki'ye bakmaktadır. Burada çakıl taşlı bir plaj ve tavernalar ve kiralık odalarla oteller yer almaktadır. Kaleye doğru yürürken Lindos ve Agathi kumsalının harika manzaralarını seyretme şansınız olacak.

Monolithos Kalesi: Kale, manzaraya hakim, sarp bir kayalığın zirvesinde, Monolithos köyünün yakınında yer almaktadır. Rodos'un başlıca turistik mekanları biraz uzaktadır ama burası için kesinlikle değer. Uçurumun eteğine arabanızı uygun bir noktaya park edebilir ve zirveye ulaşana kadar dar küçük patikayı takip edebilirsiniz. Düz taşlarda kaymamaya dikkat edin. Eski zamanlarda, bu kale adadaki dört daha güçlü kaleden biriydi, ama bugün sadece dış duvarların tahkimatı sürüyor. Duvarların içinde iki 15. yüzyıl şapeli, St. Panteleimon ve St. George vardır. Kalıntıların etrafına bakıldığında, kalenin aslında bir başka eski kalenin temelleri üzerine inşa edildiğini fark edeceksiniz.

Asklipio köyünde ve Archangelos kasabasında daha küçük kaleler de bulunmaktadır. Aklınızda bulunsun.

OSMANLI'DAN MİRAS CAMİLER

Monte Smith Tepesi: Üzerinde Antik Rodos Akropolisi, tanrı Apollo tapınağını ve Tanrı Ilios'unun onuruna düzenlenen Alioi Oyunları'nın, atletizm etkinliklerinin gerçekleştiği M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiş Helenistik stadyumu içeriyor. Eski Rodosluların büyük festivalinin bir parçasıydı.

Kanuni Sultan Süleyman Camii: Gül pembesi duvarları ve dikkat çeken minaresiyle, Osmanlı hakimiyetini simgeleyen cami 1523’te yapılmıştır ve Rodos’un en görkemli camisidir. Rodos’taki diğer camilerden biri, 1540 yıllarında Sultan Süleyman adına inşa edilmiş ve ibadete açık olan tek cami olan İbrahim Paşa Camii’dir. 1758’de Sultan III Mustafa tarafından yaptırılan Mustafa Paşa Camii bir diğer Rodos camisidir. Günümüzde adada yaşayan Türkler için nikah salonu olarak kullanılan caminin minareleri ve bütün kubbeleri yıkılmış durumdadır.

Kısacası, Rodos mükemmel bir turizm altyapısına sahiptir ve çok çeşitli eğlence olanakları (gece hayatı, spor, kültürel etkinlikler) ve Lindos, Kos, Patmos, Karpathos, Kalymnos ve Leros gibi komşu adalara günlük geziler sunmaktadır. Yani Rodos'un Akdeniz'deki en popüler yerlerden biri olmasının birçok nedeni bulunuyor.

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