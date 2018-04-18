Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Garry Rodrigues yakın markaj altında...

A Spor' un haberine göre Schalke 04 ve Newcastle United yetkilileri Galatasaray - Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izledi. İki kulübün yetkilileri Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasını da takip edecek.

Özellikle Newcastle United Rodrigues'le çok yakından ilgileniyor ve sezonun bitmesinin ardından sarı-kırmızılılara resmi teklif yapması bekleniyor.