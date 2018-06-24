Gerry Weber Açık Tenis Turnuvası finalinde Hırvat Borna Coric, İsviçreli Roger Federer'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, bir numaralı seribaşı Federer ile dünya sıralamasında 34. basamakta bulunan Coric karşılaştı.

İki saat 6 dakika süren mücadelede Federer'i 7-6, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden 21 yaşındaki Coric, şampiyon oldu.

Bu sezon Avustralya Açık, Rotterdam Açık ve Stuttgart Açık'ı kazanan Federer, geçen yıl şampiyon olduğu turnuvanın finalinde kaybetmesiyle dünya sıralamasındaki liderliğini Rafael Nadal'a bırakacak.