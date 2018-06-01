'Neden bağlama festivali yok?'

Rojin, HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, alternatif müzik sanatçısı Rojin, 3 yıldır üzerinde çalıştığı ‘Rojin 2018’ adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Rojin’le yeni albümü üzerinden başlayan sohbetimiz “Sanatçı duruşu nasıl olmalı?” sorusuna kadar uzandı...



‘Rojin 2018’ nasıl bir albüm oldu?



Bu benim 18 yıllık müzik kariyerimdeki 7. albümüm. İçerisinde kendi bestelerimin yanı sıra Ahmet Kaya’nın ‘Yalan da Olsa’ adlı şarkısı da yer alıyor. Diğer albümlerim gibi bu albümüm de oldukça renkli ve etnik bir çalışma oldu. İçinde gitar da var bağlama da. Kısacası geçmişle bağını koparmamış ama günümüze de uyum sağlamış bir proje albümü oldu.



‘MÜZİKTE ÖZGÜN İÇERİK ÜRETMEK ÇOK KIYMETLİ’

Bugüne kadar seslendirdiğiniz şarkılarda çok az tekdüzeliğe düştüğünüzü görüyoruz. Farklı formlarda eserler üretip seslendirmek zor değil mi?

Tekdüze bir insan değilim, hiç olmadım. Benim müzik mönümde tatlı da var tuzlu da. Ortaya konulan eser iyi olur kötü olur bilinmez ama müzikte özgün içerik üretmek çok kıymetli. Ben insanlara açık büfe müzik ziyafeti sunuyorum.

‘DUYGULARIM VE RUHUMLA YAŞIYORUM’

Albümünüzün yapımcılığını da üstlendiniz. Bu noktada maddi kaygı güden sanatçılardan mısınız yoksa sadece işin sanat tarafıyla mı ilgileniyorsunuz?

Uzun yıllar yasaklı olan bir dilde türküler söyleyen bir insanın ticari kaygısı yoktur. Ben, sadece ruhum ve duygularımla yaşayan bir insanım. 18 yıldır durduğum nokta çok açık.

Albüm için verdiğiniz pozlar oldukça iddialı...

Bu kıyafetleri bir tarafımı sergilemek amaçlı giymedim. Stil danışmanlarımla birlikte karar kıldık. Kesinlikle vücudumu pazarlama amacı gütmedim. Bu şekilde denize giriyorsam fotoğraf da çektirebilmeliyim.



‘Her şeyim organik’

İnternette tık satın almak revaçta. Siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz?

Ne takipçi satın alırım ne de tıklama. Benim her şeyim organik. Piyasaya yeni çıkan bir şarkıcının bir anda 1 milyon takipçisi oluyor. Nasıl olur? İnsan kendini kandırmamalı, sahte takipçi aldıktan sonra aynaya baktığında rahatsız olmalı. Bu durum bana doğru gelmiyor,

rahatsız oluyorum.

'Neden bağlama festivali yok?'

Halk müziği ve sanat müziğine yeterince sahip çıkıyor muyuz sizce?

Geçmişimize ve kendi türkülerimize değer vermiyoruz. Rock festivali var ama neden bağlama festivali yok? Biraz özümüze dönük yaşamalı, kültürümüzle ilgili derinleşmeliyiz. Zaten pop müzikte başıboşluk ve fast food kültürü var.

‘Sanatçı ezilenin yanında olmalı’

Son dönemde sanatçıların sosyal olaylar karşısında takındıkları çeşitli tavırlar gündemi sıkça meşgul ediyor. Sanatçı nasıl durmalı?

Sanatçı görüşünü söylemeli ama bunu dile getirme tarzı önemli. Fikrini slogan atarak, küfrederek söylememeli. Sanatçı naif bir dille ezilenin ve mazlumun yanında olmalı. Sanatçıların yoksul insanların ruhuna ve kalbine dokunması gerek.



‘Yanımızda bir çorap bile götüremiyoruz’

Sosyal medyayla aranız nasıl?

Sosyal medyada bir başıboşluk ve oturmamışlık var. Mesela Twitter’da 30 tane Rojin var. İnsanlar beni bulamadığı için Twitter’ı bıraktım. Bir de sosyal medyada sürekli küfürleşme var. Özellikle Twitter gerilim merkezi gibi. Görüşler ayrıştırır, duygular birleştirir. Biz duyguların üzerinden yürümeliyiz. İnsanlar 300 yıl yaşayacaklarını sanıyorlar ama bu dünyadan yanımızda bir çorap bile götüremiyoruz. Ruhumuzu öfkeyle değil sevgiyle beslememiz lazım.

Yeni albümünde Ahmet Kaya’nın Yalan da Olsa’ adlı şarkısını seslendiren Rojin, “Ahmet Kaya anlaşılamadı, ülke için büyük bir kayıp” diyor

Rojin, “Ego ve bencilliğimizi törpülediğimiz ölçüde insanlaşırız” diyor.