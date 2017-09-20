ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya Pyongyang'dan yanıt geldi.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Kore'nin açıklamasında, "En güçlü nükleer silahlar devleti olarak yükselen Kuzey Kore, emsalsiz zorluklar ve girişimlere rağmen yaptırımlardan, baskıdan ve savaştan korkmuyor." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'nin en ufak bir işarette 'düşmana ait üsleri yok etmeye hazır' olduğu belirtilen açıklamada, "ABD'nin yüzleşme ve savaşı tercih etmesi durumunda korkunç bir nükleer saldırı, zavallı ve nihai bir harabeyle karşılaşacak" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Kim Jong Un için 'Roket Adam' ifadesini kullanmış ve "Roket Adam kendisi ve rejimi içinde intihar görevinde" şeklinde konuşmuştu.