Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, iki numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 3-0 yenerek yarı finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın onuncu gün mücadelesinde iki numaralı seribaşı Alman Zverev ile dünya 8 numarası Avusturyalı Thiem çeyrek finalde karşılaştı.

Zverev karşında baştan sona üstün bir performans sergileyen Thiem, 1 saat 50 dakika süren karşılaşmanın setlerini 6-4, 6-2 ve 6-1 alarak rakibini 3-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

KEYS YARI FİNALDE

Tek kadınlarda ise 13 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, çeyrek finale kalarak sürprize imza atan Kazakistanlı 98 numaralı seribaşı Yulia Putintseva'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kategorisinde yarı finale kalan ilk tenisçi oldu.