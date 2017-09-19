Rolling Stone dergisi satışa çıkarıldı

Rolling Stone müzik ve kültür dergisinin satışa çıkarıldığı duyuruldu. Dergi Jan Wenner tarafından müzik eleştirmeni Ralph Gleason'la birlikte 1967 yılında San Francisco'da kurulmuştu.
Wenner Media şirketinin kontrolünde olan 50 yıllık dergi müzik ve kültürün yanısıra siyasi haberciliğe ve yorumlara da yer veriyordu.
Simge haline gelen kapaklarıyla tanınan dergi, Batı'daki müzik eserlerinin başarısının sembolü haline gelmişti.
Yayımcılık endüstrisinin dijitale kaymasıyla dergi ekonomik olarak zorlanıyordu.
Buna karşın Wenne Media Rolling Stone'un ayda 60 milyon okura ulaştığını, dijital ve sosyal medyadaki varlığının da hızla büyüdüğünü söyledi.
Wenner Media derginin gelecekte büyümesini sürdürmek için tüm stratejik seçenekleri değerlendiklerini belirtti.
Şirket, bünyesinde bulunan Us Weekly ve Men's Journal to American Media isimli dergilerini National Enquirer'a sattı.
Wenner Media'nın üst düzey yöneticisi Gus Wenner "Rolling Stone'u çok platformlu bir şirkete dönüştürmek için çok çalıştık, güçlü kuruluşumuz için doğru yeri bulmaktan mutluyuz" dedi. Şirket satış görüşmelerini kiminle yaptığını henüz açıklamadı.
Rolling Stone dergisinin yüzde 49 hissesine Singapur merkezli BandLab Teknolojileri sahip.
Rolling Stone dergisi Doors grubunun solisti Jim Morrison, Madonna, Lady Gaga gibi müzisyenlerin yanı sıra devlet başkanları ve Papaları da kapağına taşımıştı.
Derginin en ünlü kapaklarından biri Annie Leibowitz'in çektiği, eşi Yoko Ono'nun yanında çıplak poz veren John Lennon fotoğrafıydı.
Fotoğraf çekildikten saatler sonra John Lennon öldürülmüştü.
Dergi 2014 yılında Virginia Üniversitesi'nde tecavüzle ilgili yanlış bir haber yayımladığı için yasal sorunlar yaşamış ve tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
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